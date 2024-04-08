В России число самозанятых выросло до 10 млн человек

В России число самозанятых достигло 10 млн человек. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
По данным службы, ежедневно к проекту присоединяются 8500 человек. За пять лет эксперимента самозанятые зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов, сформировали более 1,9 млрд чеков и уплатили налоги на 141 млрд рублей.
Сумма среднего чека в настоящее время составляет 1904 рубля, с 2019 года она выросла на 70%. По данным ФНС, популярными направлениями деятельности самозанятых стали сферы красоты, перевозки грузов, такси, аренды квартир, ремонтных и маркетинговых услуг, услуг ремесленников, репетиторов и IT-специалистов.
Самые высокооплачиваемые области работы самозанятых — ремонтные услуги, IT-сфера, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир, услуги по перевозке грузов.
Специальный режим «Налог на профессиональный доход» введен в 2019 году в качестве эксперимента. Сейчас он применяется на территории всей страны.