Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»

Ответственными за исполнение назначены руководители регионов. Они должны направить доклад президенту до 1 ноября 2024 года.
Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле 15 февраля. Одна из сотрудниц предприятия, победительница заводского конкурса «А ну-ка, девушки!», предложила возродить подобные конкурсы в масштабе страны. Она отметила, что в СССР такие мероприятия носили масштабный характер. Президент в ответ пообещал подумать, «как это подраскрутить».
Конкурс «А ну-ка, девушки!» проводили в СССР с 1970 по 1987 год и показывали в эфире Центрального телевидения. Участницы программы, отобранные по профессиональному признаку, боролись за звание лучшей в профессии, а также участвовали в других конкурсах. В передаче выступали популярные советские исполнители и коллективы.