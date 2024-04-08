Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»

Конкурс «А ну-ка, девушки!» проводили в СССР с 1970 по 1987 год и показывали в эфире Центрального телевидения. Участницы программы, отобранные по профессиональному признаку, боролись за звание лучшей в профессии, а также участвовали в других конкурсах. В передаче выступали популярные советские исполнители и коллективы.