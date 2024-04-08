Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»

Сегодня в 14:34
Фото: «Советские фильмы, спектакли и телепередачи»/YouTube

Владимир Путин рекомендовал региональным властям по примеру Уралвагонзавода проводить корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!». Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам поездки в Свердловскую и Челябинскую области. Внимание на это обратил ТАСС.

Ответственными за исполнение назначены руководители регионов. Они должны направить доклад президенту до 1 ноября 2024 года.

Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле 15 февраля. Одна из сотрудниц предприятия, победительница заводского конкурса «А ну-ка, девушки!», предложила возродить подобные конкурсы в масштабе страны. Она отметила, что в СССР такие мероприятия носили масштабный характер. Президент в ответ пообещал подумать, «как это подраскрутить».

Конкурс «А ну-ка, девушки!» проводили в СССР с 1970 по 1987 год и показывали в эфире Центрального телевидения. Участницы программы, отобранные по профессиональному признаку, боролись за звание лучшей в профессии, а также участвовали в других конкурсах. В передаче выступали популярные советские исполнители и коллективы.

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