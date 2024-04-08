Вторая часть восьмого сезона «Футурамы» выйдет в июле

Вторая часть восьмого сезона мультсериала «Футурама» выйдет 29 июля на стриминге Hulu. В продолжении будет 10 эпизодов, которые будут выходить до 30 сентября.
Во второй части герои отправятся в путешествие в родовую деревню Бендера, узнают правду о происхождении меняющего сознание кофе, а также поучаствуют в смертельных играх и найдут ИИ-друзей.
О возвращении сериала на экраны стало известно в феврале 2022 года. «Футурама» завершилась в 2013 году эпизодом «Тем временем». В нем Фрай и Лила смогли жить полной жизнью, пока весь мир был заморожен во времени. В последние минуты эпизода профессор Хьюберт Фарнсворт предлагает паре вернуться в свой мир. Теперь поклонники гадают, сохранятся ли отношения Фрая и Лилы в восьмом сезоне или перезагрузка начнет все с чистого листа.
Продолжение шоу разрабатывали его создатели Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. «Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазую мутантку Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.
Первая часть восьмого сезона «Футурамы» вышла 24 июля 2023-го. К озвучке персонажей вернулись Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Джон ДиМаджо.