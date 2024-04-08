Кот Матроскин, Винни Пух и домовенок Кузя стали любимыми персонажами мультфильмов среди россиян

Россияне назвали кота Матроскина, домовенка Кузю, Винни Пуха, а также Зайца и Волка из «Ну, погоди!» самыми любимыми персонажами мультфильмов. Об этом рассказал «Сноб» со ссылкой на данные опроса онлайн-кинотеатра Kion.
Абсолютное большинство респондентов (93%) рассказали, что регулярно смотрят мультфильмы. Треть опрошенных делают это несколько раз в неделю, 18% — один раз в неделю, и 21% — несколько раз в месяц.
Самой популярной категорией анимации среди россиян стали советские мультики. Наибольшей любовью среди опрошенных пользуется мультфильм «Ну, погоди!». В числе других лидеров по популярности — «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь».
При этом большая часть респондентов негативно относится к ремейкам старых картин, считая, что они уступают оригиналам по качеству. Особенно часто об этом говорили люди старшего возраста.
Среди молодой аудитории от 18 до 24 лет категория советских мультфильмов попала на третье место, уступив аниме и зарубежной анимации. Любимыми мультиками из детства у молодежи стали «Смешарики», «Ну, погоди!», «Наруто», «Шрек» и «Маша и Медведь», а самыми популярными персонажами — Шрек, Губка Боб, Кунг-фу Панда, Волк из «Ну, погоди!» и Золушка.
Люди в возрасте от 25 до 34 лет чаще предпочитают полнометражные мультфильмы — как зарубежные, так и отечественные. Любимыми лентами миллениалов стали «Ну, погоди!», «Король Лев», «Простоквашино», «Шрек», «Жил-был пес», а персонажами — кот Матроскин, Симба, Шрек, Золушка и Русалочка.
«Ну, погоди!», «Жил-был пес» и «Простоквашино» также стали одними из самых любимых среди респондентов в возрастных группах 35–44 и 45+. Первые вместе с этими мультфильмами назвали «Домовенка Кузю» и «Маугли», а люди более старшего возраста — «Тайну третьей планеты» и «Остров сокровищ».