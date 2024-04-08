Вышел первый трейлер адаптации манги «Городской охотник»

На ютуб-канале Netflix вышел первый трейлер японской адаптации манги «Городской охотник». Премьера сериала состоится 25 апреля.
Ролик, в котором звучит знакомая поклонникам манги песня «Get Wild», знакомит нас с главным персонажем шоу — частным детективом Ре Саэбоем, борющимся с организованной преступностью в районе Токио Синдзюку.
Несмотря на свою слабость к девушкам, которую сам герой называет словом «моккори», детектив имеет репутацию безукоризненного профессионала, выдающегося стрелка и бойца.
Также в трейлере появляется Каори Макимура — младшая сестра первого напарника Саэбоя Хидэюки Макимура, погибшего во время одного из их совместных расследований.
Роль Ре в сериале исполнил Рехэй Судзуки. Также в актерский состав вошли Мисато Морита, Масанобу Андо и Фумино Кимура.
Оригинальная детективная манга выходила в конце 1980-х и заработала большую популярность, получив три аниме-сериала и шесть игровых воплощений, в том числе гонконгский комедийный боевик с Джеки Чаном.