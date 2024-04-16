Фигуристка Женя Медведева выпустила коллекцию одежды «Сцена из жизни»

«При создании коллекции мы учитывали эргономику „ледового“ костюма. Водоотводящие ткани, эластичность, комфорт. В повседневных нарядах я предпочитаю мягкие ткани и пастельные тона и спокойные оттенки — бежевые, голубые, кремовые и так далее. В „Сцене из жизни“ мы, конечно, решили добавить вещам акцентов, экстравагантности, яркости. Ведь изящные детали не менее важны, чем удобство!», — поделилась Медведева.