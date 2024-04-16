Фигуристка Женя Медведева выпустила коллекцию одежды «Сцена из жизни»

Чемпионка мира по фигурному катанию Женя Медведева вместе с Fonbet выпустила коллекцию одежды «Сцена из жизни». При создании она вдохновлялась своими самыми знаковыми соревнованиями и ледовыми шоу.
Вещи в линейке Медведевой отсылают к деталям, цвету и силуэту костюмов фигуристки. Сумка, чепчик и юбка вдохновлены фасоном, черным и рубиновым цветами драматических образов — Анны Карениной и Кармен. Орнамент, стойка и воротник ветровки взяты из образа гейши Саюр. А завязки и бантики на всех вещах — отсылка к кокетливому банту Сейлор Мун и коньковым шнуркам.
«При создании коллекции мы учитывали эргономику „ледового“ костюма. Водоотводящие ткани, эластичность, комфорт. В повседневных нарядах я предпочитаю мягкие ткани и пастельные тона и спокойные оттенки — бежевые, голубые, кремовые и так далее. В „Сцене из жизни“ мы, конечно, решили добавить вещам акцентов, экстравагантности, яркости. Ведь изящные детали не менее важны, чем удобство!», — поделилась Медведева.
Курированием проекта занималась основатель бренда «Аутло» Диляра Минрахманова. По ее словам, в одежде Медведевой можно появиться и на светской вечеринке, и на деловой встрече. Чепчик из коллекции «Сцена из жизни» она назвала «своим маст-хэвом», который «снимет градус серьезности с пиджаков и грубых курток».
В продаже «Сцена из жизни» появится 23 апреля. На странице проекта можно выиграть сразу всю коллекцию.