Авито запускает сервис «Путешествия» для краткосрочного бронирования квартир и отелей

«Преимущество Авито заключается в знании своего клиента не тотальном и не абсолютном, но очень глубоком. Все пользователи на площадке имеют свой рейтинг и репутацию, которая складывается из взаимодействия с другими пользователями, и не обязательно связана со сдачей или арендой жилья. Это позволит обеспечить максимальную безопасность бронирования для обеих сторон», — сказал эксперт.