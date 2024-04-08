Авито запускает сервис «Путешествия» для краткосрочного бронирования квартир и отелей

Интернет-сервис «Авито» запустил раздел «Авито Путешествия». С его помощью можно забронировать квартиру и дом для краткосрочного проживания. В сентябре этого года в разделе также появится возможность бронировать отели.
Пользователи нового сервиса могут получать кешбэк бонусами, возвращая себе до 15% от стоимости брони. Ими они смогут покрыть до 10% от суммы будущих бронирований в течение 180 дней, либо оплатить доставку «Авито» или другие услуги.
По словам руководителя «Авито Путешествия» Артема Кромочкина, компания делает акцент на безопасности сделок — все объекты на платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон.
«Сегодня на платформе представлено около 250 тыс. объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Это крупнейшая база среди аналогичных сервисов. Благодаря появлению в бронировании отелей, запуску новой программе лояльности и горящим предложениям от арендодателей мы гарантируем пользователям разнообразие и безопасный, выгодный подход к путешествиям», — прокомментировал он.
Для арендодателей компания также подготовила программу поддержки. Например, владельцам недвижимости не нужно платить за размещение объектов заранее — сервис будет брать комиссию только в случае, если гость забронировал жилье. Также домовладельцы могут оставлять отзывы на клиентов и страховать свое имущество на время их проживания.
«Сегодня нам доверяют более 177 тыс. арендодателей. И такой подход с фокусом на интересы наших партнеров позволяет стремительно наращивать предложение, которое по сравнению с мартом прошлого года в сегменте посуточной аренды квартир выросло на 38%, а в сегменте домов — на 57%», — добавил Кромочкин.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, возможность бронировать отели на «Авито» ожидали давно, и с ее появлением на рынке начнется «большая драка за лидерство».
«Преимущество Авито заключается в знании своего клиента не тотальном и не абсолютном, но очень глубоком. Все пользователи на площадке имеют свой рейтинг и репутацию, которая складывается из взаимодействия с другими пользователями, и не обязательно связана со сдачей или арендой жилья. Это позволит обеспечить максимальную безопасность бронирования для обеих сторон», — сказал эксперт.
«Выход „Авито“ на рынок [путешествий] сделает его еще более серьезным. На сегодняшний день основными факторами, влияющими на успех, по данным TelecomDaily, является качественный номерной фонд, удобство бронирования, а больше всего — кешбэк», — заявил Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
«Если компания сможет построить качественную систему лояльности, которая будет включать и другие направления, то это может привести к хорошим результатам», — подытожил он.