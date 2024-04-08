В организме человека впервые вырастят новую печень

Биотехнологическая компания LyGenesis в Пенсильвании начала первую операцию по выращиванию новой «мини-печени» внутри организма человека. Об этом сообщил журнал Nature.
Пациенту с острой печеночной недостаточностью ввели донорские клетки в лимфатический узел в верхней части живота. Идея докторов заключается в том, что через несколько месяцев клетки должны размножиться, заполнить лимфатический узел и принять на себя функцию фильтрации крови, с которой не справляется нынешняя печень человека.
Валери Гуон-Эванс, специалист по регенерации печени из Бостонского университета в Массачусетсе, не связанный с компанией, назвала новую технологию «очень смелой и невероятно инновационной идеей».
Пациент, перенесший операцию 25 марта, уже восстановился после процедуры и выписался из больницы. Однако медики продолжат пристально следить за его организмом на предмет возникновения инфекции, так как человеку приходится принимать иммуносупрессивные препараты, чтобы тело не отвергало донорские клетки.
Более 50 тыс. человек в США ежегодно умирают от болезни печени. На поздних стадиях заболевания рубцовая ткань мешает органу полноценно фильтровать токсичные субстанции в крови, что может привести к инфекции или раку печени.
Трансплантация органа может быть действенным решением, однако врачи уже давно говорят о недостатке доноров. Каждый год около 1000 пациентов в США умирают, так и не дождавшись своей очереди. Многие другие не могут себе позволить операцию из‑за ухудшающегося состояния здоровья.