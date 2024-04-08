В организме человека впервые вырастят новую печень

Трансплантация органа может быть действенным решением, однако врачи уже давно говорят о недостатке доноров. Каждый год около 1000 пациентов в США умирают, так и не дождавшись своей очереди. Многие другие не могут себе позволить операцию из‑за ухудшающегося состояния здоровья.