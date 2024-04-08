7-летняя девочка из Алабамы собрала почти 10 тыс. долларов на надгробие матери, продавая лимонад

В Алабаме 7-летняя Эмури Джонсон собрала почти 10 тыс. долларов на надгробие своей матери, продавая лимонад. Об этом сообщает WAFF48 News.
Мать девочки Карли скончалась в марте в возрасте 29 лет. По словам бабушки Эмури, Дженнифер Борднер, девочка самостоятельно занялась сбором средств.
Сначала она брала по одному доллару за стакан лимонада, но, когда ее история завирусилась в сети, люди стали давать ей дополнительные деньги на сумму более 100 долларов. «Я была просто поражена. Я плакала от счастья», — рассказала бабушка.
Затем с 7-летней девочкой связалась компания по изготовлению памятников и предложила пожертвовать надгробие для Карли, поэтому в итоге собранные Эмури деньги пойдут на другие расходы.
По словам самой девочки, мама гордилась бы ее бизнес-инициативой. «Она бы сказала, что я молодец», — добавила Эмури.