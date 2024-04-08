Посмотрите тизер сериала «Те, кто скоро умрет» с Энтони Хопкинсом

Стриминговый сервис Peacock представил первый тизер сериала «Те, кто скоро умрет» режиссера Роланда Эммериха — создателя «Дня независимости», «Годзиллы», «2012» и «Послезавтра». Премьера шоу состоится на сервисе 18 июля.
Проект основан на одноименной книге Дэниела Манникса. Сюжет сериала разворачивается в Древнем Риме II века и рассказывает о мире гладиаторских боев, наполненном интригами и коррупцией.
По словам создателей сериала, в нем представлен богатый ансамбль персонажей из всех слоев римского общества того времени, которое еще не было показано с такой стороны.
Главную роль в проекте исполнил Энтони Хопкинс. Также в актерский состав вошли Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона в «Игре престолов», Джоджо Макари («Морбиус»), Сара Мартинс («Смерть в раю»),
Димитри Леонидас («Грэндж Хилл», «Синдбад») и другие.
Вместе с Эммерихом над шоу работают сценарист «2012» и «За 10000 лет до нашей эры» Харальд Клозер и Джанни Нуннари, продюсер фильмов «Семь», «От заката до рассвета», «Отступники» и «300 спартанцев»