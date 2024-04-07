Таиланд предложил создать аналог Шенгена для Юго-Восточной Азии

По мнению экс-президента Ассоциации отелей Таиланда Марисы Скосол, такая виза «может побудить туристов, путешествующих на дальние расстояния, принять более легкое решение». Она также считает, что срок действия визы нужно будет продлить со стандартных 30 до 90 дней.