Таиланд предложил создать аналог Шенгена для Юго-Восточной Азии

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин предложил создать визовую программу, аналогичную Шенгену, со странами Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Bloomberg.
В последние месяцы Тависин обсуждал эту идею с коллегами Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Если «южно-азиатский Шенген» заработает, он позволит туристам беспрепятственно перемещаться между этими шестью странами.
По мнению экс-президента Ассоциации отелей Таиланда Марисы Скосол, такая виза «может побудить туристов, путешествующих на дальние расстояния, принять более легкое решение». Она также считает, что срок действия визы нужно будет продлить со стандартных 30 до 90 дней.
Хоть подобные инициативы обсуждаются с начала 2000-х, сейчас у лидеров есть шанс достигнуть соглашения, поскольку они стремятся защитить экономику своих стран от «вялого экспорта и слабого мирового спроса», отмечает Bloomberg.
За прошлый год страны Юго-Восточной Азии посетили около 70 млн иностранных туристов. На Таиланд и Малайзию пришлось более половины от общего числа, что принесло им примерно 48 млрд долларов доходов от туризма.