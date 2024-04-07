Грету Тунберг дважды задержали на акции в Гааге

Тунберг участвовала в акции против субсидий на ископаемое топливо. Активисты из Extinction Rebellion хотели заблокировать центральную автомагистраль А12, на которой полиция установила ограждения.
Полицейские собирались применить водомет, и тогда протестующие принялись блокировать дороги поблизости. После предупреждения правоохранители начали задерживать активистов, в числе которых была и Тунберг.
Через некоторое время ее отпустили, и она присоединилась к демонстрантам, сидящим на пешеходном переходе. Там ее задержали во второй раз и посадили в автобус.
Представитель полиции заявил, что протестующих не задерживают, а отвозят в другое место, чтобы удержать от дороги.
Extinction Rebellion проводит акции в Гааге, требуя от правительства прекратить субсидирование компаний, которые добывают и используют ископаемое топливо. По данным De Telegraaf, это уже 37-я попытка активистов перекрыть трассу A12.
В марте Тунберг задержали во время акции против последствий изменения климата в Швеции. Она вместе с другими активистами блокировала вход в парламент.