Грету Тунберг дважды задержали на акции в Гааге

Сегодня в 19:37
Фото: кадр из видео De Telegraaf

В Гааге полиция дважды задержала на акции экоактивистку Грету Тунберг, пишет De Telegraaf.

Тунберг участвовала в акции против субсидий на ископаемое топливо. Активисты из Extinction Rebellion хотели заблокировать центральную автомагистраль А12, на которой полиция установила ограждения.

Полицейские собирались применить водомет, и тогда протестующие принялись блокировать дороги поблизости. После предупреждения правоохранители начали задерживать активистов, в числе которых была и Тунберг.

Через некоторое время ее отпустили, и она присоединилась к демонстрантам, сидящим на пешеходном переходе. Там ее задержали во второй раз и посадили в автобус.

Представитель полиции заявил, что протестующих не задерживают, а отвозят в другое место, чтобы удержать от дороги.

Extinction Rebellion проводит акции в Гааге, требуя от правительства прекратить субсидирование компаний, которые добывают и используют ископаемое топливо. По данным De Telegraaf, это уже 37-я попытка активистов перекрыть трассу A12.

В марте Тунберг задержали во время акции против последствий изменения климата в Швеции. Она вместе с другими активистами блокировала вход в парламент.

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