Дома у мэра французского города Аваллон нашли 70 килограммов марихуаны

В доме у градоначальницы французского Аваллона Джамили Хабсауи полицейские обнаружили минимум 70 килограммов каннабиса. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в жандармерии.
Наркотики найдены в пристройке к дому мэра в рамках одной из операций по борьбе с наркоторговлей, которые начались ранее в нескольких городах Франции. Полицейские установили, что наркотиками торговал брат Хабсауи.
Хабсауи представляет Социалистическую партию Франции и была избрана на должность главы администрации Аваллона в 2021 году. Также она занимает пост регионального советника.
В середине марта Макрон объявил о начале «беспрецедентной» операции по борьбе с наркотрафиком, которая получила название «Чистое пространство XXL». Ее цель — ликвидировать пункты распространения веществ по всей стране.
На этой неделе власти Франции начали масштабные операции против наркоторговцев в Тулузе, Страсбурге и Нанте. До этого подобные операции стартовали в Париже, Марселе, Лионе, Лилле, Клермон-Ферране и Дижоне. Были задержаны более 1700 человек.