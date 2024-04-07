Дома у мэра французского города Аваллон нашли 70 килограммов марихуаны

На этой неделе власти Франции начали масштабные операции против наркоторговцев в Тулузе, Страсбурге и Нанте. До этого подобные операции стартовали в Париже, Марселе, Лионе, Лилле, Клермон-Ферране и Дижоне. Были задержаны более 1700 человек.