На ж/д переездах в России могут установить глушители беспроводных наушников

Сегодня в 17:33
Фото: Mubariz Mehdizadeh/Unsplash

В России на железнодорожных переездах могут установить глушители сигнала Bluetooth-наушников для повышения безопасности пешеходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разработчиков системы из Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ).

Проект создается по заказу cеверо-кавказского филиала РЖД. Устройство уже протестировали в лабораторных условиях. В июне испытания должны начаться на одном из объектов Северо-Кавказской железной дороги.

Устройство представляет собой усилитель радиосигнала и радиопеленгатор. Когда в эфире в радиусе действия системы появляется сигнал Bluetooth-наушников (работают на частоте 2,4 ГГц), гаджет перегружает канал.

«В результате звук в наушниках исчезает, и человек может услышать шумовую сигнализацию на переходе или приближающийся поезд. Как только пользователь покинет зону действия системы, работа наушников восстановится автоматически», — отметил лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский.

По его словам, радиус действия может устанавливаться на каждом переходе разный в зависимости от потребности заказчика. Разработчик также пояснил, что сейчас их устройство подавляет сигналы и Bluetooth и Wi-Fi. Со временем разработчики намерены усовершенствовать и разделить подавление.

Расскажите друзьям
Теги:
РЖД
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами