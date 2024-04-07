На ж/д переездах в России могут установить глушители беспроводных наушников

По его словам, радиус действия может устанавливаться на каждом переходе разный в зависимости от потребности заказчика. Разработчик также пояснил, что сейчас их устройство подавляет сигналы и Bluetooth и Wi-Fi. Со временем разработчики намерены усовершенствовать и разделить подавление.