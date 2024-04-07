На ж/д переездах в России могут установить глушители беспроводных наушников

В России на железнодорожных переездах могут установить глушители сигнала Bluetooth-наушников для повышения безопасности пешеходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разработчиков системы из Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ).
Проект создается по заказу cеверо-кавказского филиала РЖД. Устройство уже протестировали в лабораторных условиях. В июне испытания должны начаться на одном из объектов Северо-Кавказской железной дороги.
Устройство представляет собой усилитель радиосигнала и радиопеленгатор. Когда в эфире в радиусе действия системы появляется сигнал Bluetooth-наушников (работают на частоте 2,4 ГГц), гаджет перегружает канал.
«В результате звук в наушниках исчезает, и человек может услышать шумовую сигнализацию на переходе или приближающийся поезд. Как только пользователь покинет зону действия системы, работа наушников восстановится автоматически», — отметил лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский.
По его словам, радиус действия может устанавливаться на каждом переходе разный в зависимости от потребности заказчика. Разработчик также пояснил, что сейчас их устройство подавляет сигналы и Bluetooth и Wi-Fi. Со временем разработчики намерены усовершенствовать и разделить подавление.