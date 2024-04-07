Звезда «Падения дома Ашеров» Карла Гуджино на протяжении карьеры страдала от работы с режиссерами-сексистами. Об этом актриса рассказала в беседе с Леной Хиди для журнала Interview.
В интервью она поведала, что недавно столкнулась с тревогой, когда хотела попросить человека о чем‑то важном для себя, но при этом не показаться излишне требовательной.
«У меня до сих пор есть небольшой посттравматический стресс из‑за карьеры, полной случаев, когда ты снимаешься с партнером и говоришь режиссеру: „Эй, а что если нам попробовать то-то и то-то?“ И режиссер, тоже мужчина, отвечает: „Я не согласен“», — вспоминает Гуджино.
«Затем, две минуты спустя, твой коллега-актер может выступить в твою защиту, сказать то же самое, и режиссер вдруг: „Отличная идея“», — делится она.
Хиди признала, что сталкивалась с похожим отношением к себе, но ей сильно помог совет, который ей дала Моника Белуччи.
«Она сказала: „Слушай, блин, просто прямо требуй. Они все равно решат, что ты стерва, потому что ты женщина“. Я решила, что она права, тусовка влиятельных парней существовала везде и всегда», — отметила Хиди.
Впрочем, обе актрисы согласились, что ситуация медленно, но верно меняется. «Сейчас я замечаю большую разницу [по сравнению с прошлым]. Нам стоит чаще давать людям шанс исправить ошибки и измениться», — уверена Гуджино.