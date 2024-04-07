«У меня до сих пор есть небольшой посттравматический стресс из‑за карьеры, полной случаев, когда ты снимаешься с партнером и говоришь режиссеру: „Эй, а что если нам попробовать то-то и то-то?“ И режиссер, тоже мужчина, отвечает: „Я не согласен“», — вспоминает Гуджино.