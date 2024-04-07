Канадца укусила крыса, выпрыгнувшая из унитаза

Сегодня в 10:54
Фото: Holger T.K. / stock.adobe.com

Жителя Канады госпитализировали после укуса крысы, которую он обнаружил у себя в туалете. Об опасном случае рассказал научный журнал Канадской медицинской ассоциации в январе этого года.

76-летний житель Монреаля обратился в отделение неотложной помощи после того, как его пальцы укусил грызун, которого он нашел плавающим в унитазе. Получив помощь и прививку от столбняка, мужчина был отправлен домой.

Спустя три недели он вернулся с высокой температурой, головной болью и болями в животе, которые продолжались уже несколько дней. Хотя рана затянулась хорошо, анализы показали, что у мужчины развился сепсис, были повреждены почки, а также появились признаки отказа нескольких органов. Спустя три дня в реанимации больной был отпущен домой и прошел курс лечения антибиотиками амбулаторно.

Врачи диагностировали, что из‑за укуса пациент заразился лептоспирозом. Необычно то, что вызывающая болезнь инфекция обычно содержится в моче грызунов, а не их слюне. Чаще люди страдают от заболевания после прямого контакта с выделениями, либо от зараженной пищи. Доктора считают, что перед укусом крыса какое‑то время плавала в моче.

Симптомы лептоспироза похожи на лихорадку от укуса. У больного сначала могут развиться озноб и боли в мышцах. Однако во второй фазе инфекция может привести к серьезным повреждениям печени, почек и даже мозга. В тяжелой фазе болезнь приводит к смерти в 15% случаев.

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