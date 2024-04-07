Канадца укусила крыса, выпрыгнувшая из унитаза

Спустя три недели он вернулся с высокой температурой, головной болью и болями в животе, которые продолжались уже несколько дней. Хотя рана затянулась хорошо, анализы показали, что у мужчины развился сепсис, были повреждены почки, а также появились признаки отказа нескольких органов. Спустя три дня в реанимации больной был отпущен домой и прошел курс лечения антибиотиками амбулаторно.