Эндрю Скотт предложил поклонникам «Дряни» прекратить смотреть сериал и выйти на улицу

Звезда «Дряни» Эндрю Скотт предложил поклонницам прекратить смотреть сериал спустя 5 лет после его конца, выйти на улицу и подышать воздухом. Такое сообщение он отправил с премьеры нового проекта Netflix «Рипли» в беседе с журналистом Entertainment Weekly.
Хотя большая популярность пришла к нему после роли Мориарти в «Шерлоке», внушительное впечатление на фанатов произвела роль священника в «Дряни». Даже спустя годы после окончания двухсерийного проекта те продолжают называть его «горячим священником» и пишут в соцсетях о своих сексуальных фантазиях с персонажем.
Именно к этой части фолловеров со смехом обратился актер: «Выйдите на улицу и подышите свежим воздухом».
«Перестаньте смотреть. Перестаньте плакать. Перестаньте плакать в своей комнате с закрытыми шторами. Займитесь чем‑нибудь получше в своей жизни. Это замечательное шоу, мы все его любим, но так нельзя, возьмите себя в руки. Откройте шторы и выйдите на улицу», — добавил он.
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