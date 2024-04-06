Эндрю Скотт предложил поклонникам «Дряни» прекратить смотреть сериал и выйти на улицу

«Перестаньте смотреть. Перестаньте плакать. Перестаньте плакать в своей комнате с закрытыми шторами. Займитесь чем‑нибудь получше в своей жизни. Это замечательное шоу, мы все его любим, но так нельзя, возьмите себя в руки. Откройте шторы и выйдите на улицу», — добавил он.