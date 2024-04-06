МВД потребовало 1,5 млн рублей от полицейских, подбросивших наркотики Ивану Голунову

«Я не простил. Это невозможно простить. И даже само слово „прощение“ кажется странным в данной ситуации. А сам Коновалов признал вину, рассказал почти все, что знал, принес извинения, и у него прошел почти весь срок. Поэтому то, что я не возражал против УДО, — это нормальные человеческие отношения», — подчеркнул Голунов.