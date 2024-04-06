МВД потребовало 1,5 млн рублей от полицейских, подбросивших наркотики Ивану Голунову

Министерство внутренних дел подало иск против полицейских, подкинувших наркотики Ивану Голунову. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать 1,5 млн рублей с бывшего заместителя главы отдела УВД по ЗАО Игоря Ляховца, а также оперативников Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова, пояснил адвокат. Он также опубликовал страницу из искового заявления.
Ранее ту же сумму Голунов отсудил у МВД за свое задержание в качестве компенсации морального вреда, отметил защитник журналиста.
В ноябре прошлого года суд освободил от наказания бывшего оперативника УВД по ЗАО Дениса Коновалова. Журналист признался, что поддержал просьбу заключенного. Он объяснил это тем, что бывший сотрудник МВД еще во время следствия признал вину, сотрудничал со следствием и извинился перед ним.
«Я не простил. Это невозможно простить. И даже само слово „прощение“ кажется странным в данной ситуации. А сам Коновалов признал вину, рассказал почти все, что знал, принес извинения, и у него прошел почти весь срок. Поэтому то, что я не возражал против УДО, — это нормальные человеческие отношения», — подчеркнул Голунов.
В 2019 году журналиста Ивана Голунова задержали в связи с подозрением в сбыте и хранении наркотиков. После задержания пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала фотографии нарколаборатории якобы из квартиры Голунова. Снимки оказались ложными, это публично признали в МВД.
Главу пресс-службы Главного управления МВД Москвы Юрия Титова после случившегося привлекли к дисциплинарной ответственности, а дело Голунова вскоре прекратили. Вскоре Титов ушел в отставку и стал главой пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в мэрии Москвы. В 2023 году он вернулся на работу в полицию.