В Беларуси повестки начнут рассылать по СМС

К тому же, новый закон увеличил максимально возможное наказание за уклонение от призыва, теперь оно составляет три года лишения свободы вместо двух. За неявку на призывные мероприятия также будут карать строже: штрафом до 30 базовых величин вместо пяти (сейчас величина составляет 40 белорусских рублей). Ещё был повышен максимальный штраф за нарушение обязанности по воинскому учету — с 3 до 25 базовых величин.