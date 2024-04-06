В Беларуси повестки начнут рассылать по СМС

Александр Лукашенко подписал закон о доставке повесток в армию по СМС. Документ опубликован на национальном интернет-портал правовой информации.
Согласно ему, военкоматы смогут оповещать военнообязанных о необходимости явки. Причем операторам предписано предоставлять Минобороны данные о номерах, а гражданам на военном учете — уведомлять военкоматы в течение недели о смене контактных номеров.
Отмечается, что в мирное время сообщение будет лишь дополнять бумажный документ, но в период мобилизации оповещение приравняют к обычной повестке.
Кроме этого, вручением повесток займутся не только сотрудники военкоматов, но и должностные лица тех организаций, которым такую обязанность предпишут местные власти. Военнообязанные смогут получить повестки не только по месту жительства, но и нахождения, а также на работе.
К тому же, новый закон увеличил максимально возможное наказание за уклонение от призыва, теперь оно составляет три года лишения свободы вместо двух. За неявку на призывные мероприятия также будут карать строже: штрафом до 30 базовых величин вместо пяти (сейчас величина составляет 40 белорусских рублей). Ещё был повышен максимальный штраф за нарушение обязанности по воинскому учету — с 3 до 25 базовых величин.
Военных комиссаров также уполномочат запрещать выезд из страны уклонистам и нарушителям правил учета.