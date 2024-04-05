Адам Сэндлер снимет сиквел «Счастливчика Гилмора»

Американский актер Адам Сэндлер, известный по фильмам «Не шутите с Зoханом!» и «Клик: С пультом по жизни», задумал сиквел успешной комедии со своим участием «Счастливчик Гилмор». Об этом написал Deadline.
Актриса Дрю Бэрримор рассказала в своем телешоу, что недавно общалась со своим партнером по фильму «50 первых поцелуев». Во ходе переписки Сэндлер подтвердил, что работает над продолжением фильма 1996 года.
«У меня срочные новости. Я просто скажу это, что, согласно моему источнику, фильм находится в процессе. Процесс запущен», — заявила Бэрримор.
Ранее актер Кристофер МакДональд, звезда «Счастливчика Гилмора», утверждал, что видел сценарий сиквела. По словам артиста, черновик текста ему показал сам Сэндлер.
Сэндлер подтвердил эту информацию, отметив, что МакДональд не должен был рассказывать о проекте публично. «Он в основном сохранил это в секрете. Рассказал паре диджеев. Они обычно хороши в секретах, не так ли?» — пошутил актер.
Он отметил, что в данный момент работает над проектом и надеется дать людям «хорошую причину, чтобы посмотреть фильм и неплохо провести время». Проект, судя по словам Сэндлера, выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
Фильм «Счастливчик Гилмор» снял режиссер Деннис Дуган. Комедия рассказала о молодом человеке, который неожиданно обнаруживает у себя талант к гольфу. Главную роль в картине исполнил Адам Сэндлер.