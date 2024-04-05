Француженка с «синдромом Ноя» держала в квартире 159 кошек и 7 собак

Французскую пару — 68-летнюю женщину и 52-летнего мужчину — приговорили к году условно за содержание десятков домашних животных в неподобающих условиях. Об этом сообщает Би-би-си.
Супруги из Ниццы держали в квартире площадью 80 квадратных метров 159 кошек и 7 собак. О животных стало известно в прошлом году, когда супруги поссорились с соседями из‑за беспорядка и грязи. Те вызвали полицейских, которые, прибыв на место, обнаружили десятки животных — они были в грязи, страдали от недоедания и паразитов, у многих было обезвоживание, повсюду валялись экскременты.
Некоторые питомцы впоследствии умерли из‑за проблем со здоровьем. В ванной у супругов правоохранители нашли тела минимум двух кошек и двух собак.
Хозяйка квартиры заявила в суде, что животные были «любовью всей ее жизни», но она «облажалась». В 2018 году она забрала трех кошек и трех собак своих родителей, а затем привела в квартиру около 30 кошек, живших в заброшенном доме. Впоследствии они размножились.
По словам женщины, она чувствовала бы себя «брошенной, если бы оставила брошенными» этих животных. Психиатрическая экспертиза поставила ей диагноз «синдром Ноя», это психологическая потребность спасать животных, даже если человек не в состоянии это сделать.
Суд счел, что пара не позаботилась о животных должным образом. Помимо условного срока их приговорили к выплате более 150 тыс. евро зоозащитным организациям. Также супругам пожизненно запретили содержать домашних животных.