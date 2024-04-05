Француженка с «синдромом Ноя» держала в квартире 159 кошек и 7 собак

Супруги из Ниццы держали в квартире площадью 80 квадратных метров 159 кошек и 7 собак. О животных стало известно в прошлом году, когда супруги поссорились с соседями из‑за беспорядка и грязи. Те вызвали полицейских, которые, прибыв на место, обнаружили десятки животных — они были в грязи, страдали от недоедания и паразитов, у многих было обезвоживание, повсюду валялись экскременты.