Полиция Петербурга нашла пропаганду запрещенных веществ в песнях Алексея Вишни «Шприц» 1989 года и «Нам хана» 1998 года. На музыканта составили административный протокол по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков в интернете). Вишне грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.
На дело музыканта обратила внимание руководительница пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Она уточнила, что поводом для протокола стали композиции «Шприц» и «Нам Хана», выложенные на странице музыканта во «ВКонтакте». Пропаганду наркотиков в них усмотрели специалисты Московского центра наркологии.
Вишня вину не признает. Он пояснил, что песни были написаны 30-40 лет назад, умысла на пропаганду никакого не было, а «Нам хана» и вовсе говорит об ответственности за употребление наркотиков. Невский районный суд рассмотрит дело Вишни 8 мая.
Песня «Шприц» вышла на альбоме «Танцы на битом стекле» 1989 года. В композиции лирический герой рассказывает о злоупотреблении лекарственными препаратами, например, барбитуратами. Трек «Нам хана» появился на альбоме «Сон моряка» 1998 года. В нем, в частности, поется о том, что полицейские запретили каннабис, но разрешили спирт и вино.