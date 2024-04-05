Песня «Шприц» вышла на альбоме «Танцы на битом стекле» 1989 года. В композиции лирический герой рассказывает о злоупотреблении лекарственными препаратами, например, барбитуратами. Трек «Нам хана» появился на альбоме «Сон моряка» 1998 года. В нем, в частности, поется о том, что полицейские запретили каннабис, но разрешили спирт и вино.