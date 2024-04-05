Глава Олимпийского комитета России назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые поедут на Игры

«Я не разделяю точку зрения Ирины Александровны. Хотя чаще всего во всем с ней согласна и очень уважаю ее и люблю. Но я считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжелой ситуации, пусть едут», — заявила она.