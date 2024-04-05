Глава Олимпийского комитета России назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые поедут на Игры

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что желающих выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе теннисистов можно называть «командой иноагентов». Об этом он написал в телеграм-канале.
Поздняков прокомментировал высказывания тренера по художественной гимнастике Ирины Винер. Ранее она назвала спортсменов, готовых выступать без национального флага и гимна, «командой бомжей».
«Не соглашусь с определением „команда бомжей“ конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, — „команда иноагентов“» — заявил Поздняков.
Глава ОКР отметил, что «искренне, с уважением» относится к достижениям теннисистов. «Но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходя к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», — добавил он.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не поддержала колег. Слова Позднякова она назвала «оскорбительными, безобразными и несправедливыми». Ранее Тарасова подчеркивала, что будет поддерживать спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры.
«Я не разделяю точку зрения Ирины Александровны. Хотя чаще всего во всем с ней согласна и очень уважаю ее и люблю. Но я считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжелой ситуации, пусть едут», — заявила она.
Также высказывания Винер осудила тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская. «Зачем так говорить? Люди готовились. У них есть свое мнение. Если они участвуют значит у них была своя причина по которой они едут», — отмечала она.