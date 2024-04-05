Фонд «Арифметика добра» запустил проект о проблеме сиротства в России

Сегодня в 18:36
Фото: «Арифметика добра»

Фонд «Арифметика добра» и сервис имейл-рассылок Unisender запустили проект «Нужные слова», посвященный проблеме сиротства в России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.

Организаторы предлагают подписаться на серию из пяти писем. Из каждого читатели узнают историю одного из героев — выпускников детских домов:

  • Кати Фроловой — футболистки, найденной в младенчестве на лестничной клетке жилого дома,
  • Станислава Петрова — школьного учителя биологии, который смог справиться с расстройством пищевого поведения после потери родного человека,
  • Оли Новиковой — графического дизайнера, которую родной брат выкрал во время больничного карантина, чтобы спасти от детского дома,
  • Марка Лебедева — автослесаря, который благодаря тренингам «Арифметики добра» усвоил принципы финансовой грамотности и открыл свое дело,
  • Таисии Комаровой — девушки, которая связала свою жизнь с музыкой, попала в эфир федерального канала и нашла свою семью.

Истории героев будут подкреплены сюжетами из жизни известных людей: журналиста и автора книги «Слово пацана» Роберта Гараева, главного редактора Forbes Woman и Forbes Life Юлии Варшавской, предпринимателя Романа Авдеева, молекулярного биолога Владислава Милейко.

«Мы хотим поговорить о том, что объединяет всех нас — тех, кто рос в семье и тех, кто остался один, — о моментах уязвимости и той поддержке, которая помогает с ними справляться. Проект рассказывает о том, как слово становится делом. Наш 10-летний опыт это подтверждает. За это время мы помогли более чем 10 тыс. подопечных: подросткам-сиротам, приемным родителям и наставникам — значимым взрослым для детей, оставшихся без опеки», — отметила директор фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

Сейчас в детских домах, приютах и интернатах России живет более 35 тыс. детей. 78% от этого числа составляют дети-подростки, чьи шансы на усыновление и опеку крайне малы.

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