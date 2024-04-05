Фонд «Арифметика добра» запустил проект о проблеме сиротства в России

«Мы хотим поговорить о том, что объединяет всех нас — тех, кто рос в семье и тех, кто остался один, — о моментах уязвимости и той поддержке, которая помогает с ними справляться. Проект рассказывает о том, как слово становится делом. Наш 10-летний опыт это подтверждает. За это время мы помогли более чем 10 тыс. подопечных: подросткам-сиротам, приемным родителям и наставникам — значимым взрослым для детей, оставшихся без опеки», — отметила директор фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.