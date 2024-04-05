«Я упал перед всей Францией»: в сети вирусится видео с падением прыгуна в воду перед Макроном

Член сборной Франции по прыжкам в воду Алексис Жандар упал с трамплина в бассейн во время выступления перед президентом Эмманюэлем Макроном.
Перед прыжком Жандар потерял опору на 3-метровом трамплине, подпрыгнул один раз, затем ударился спиной о борт и упал головой вперед в бассейн.
Жандар с юмором отреагировал на сложившуюся ситуацию. «Я упал на глазах у президента. Я упал перед всей Францией», — пошутил он.
Спортсмен также опубликовал фотографию с красной спиной с фразой «j’ai glissé chef». Ее то и дело произносит герой фильма «La Septième Compagnie», который постоянно поскальзывается.
«Такое случается, но обычно не со мной. Я и раньше ломал доски, но никогда еще доска не ломала меня. Теперь это случилось», — сказал спортсмен.
Инцидент произошел, когда президент Франции Эммануэль Макрон официально открывал Олимпийский водный центр в преддверии игр, которые пройдут в Париже этим летом. Президент нажал на кнопку, которая развернула французский триколор с самой высокой платформы, в то время как другие спортсмены в унисон прыгнули в бассейн.