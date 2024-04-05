В Великобритании женщина выиграла суд о дискриминации против начальника. Он назвал ее плаксивой

В Великобритании женщина выиграла суд о дискриминации против своего начальника. Тот назвал ее «очень эмоциональной и плаксивой», рассказал Би-би-си.
37-летняя Никола Хиндс работала менеджером по работе с клиентами в аутсорсинговой компании Mitie. Когда она забеременела, она выразила обеспокоенность по поводу своей загруженности.
Тогда босс девушки Нав Калли оскорбил ее в переписке по электронной почте. По мнению судьи Роджера Тайнана, он использовал в отношении Николы стереотип об «эмоциональной беременной женщине с неконтролируемыми гормонами».
Это было расценено судом как «пренебрежительное и принижающее» сотрудницу действие. Начальник якобы таким образом утверждал, что Хиндс предъявила необоснованные требования из‑за своего эмоционального состояния.
При этом Никола, по ее словам, пережила две панические атаки за неделю, предшествующую инциденту. В ответ на жалобу ее обидели и предложили уйти в неоплачиваемый отпуск.
Разочарованная таким отношением, Хиндс уволилась из компании сразу после рождения ребенка и окончания декретного отпуска. Никола утверждает, что атмосфера в коллективе после ее возвращения на работу не стала лучше.
Ей, как отметила девушка, причинили «невообразимую боль и страдания» — и это после 12 лет усердной работы на компанию. «Я оставила свою карьеру сломленной женщиной, лишенной всякой уверенности в себе», — посетовала Хиндс.
В будущем экс-работодатель должен будет выплатить Николе компенсацию за дискриминацию. Ее размер определят позднее.