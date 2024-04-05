Пропавшая в США собака нашлась спустя девять месяцев в 3000 километров от дома

Пропавшая в Калифорнии собака воссоединилась со своими хозяевами спустя почти девять месяцев. Об этом в своих соцсетях рассказал приют «Гроссе-Пойнт».
Собака по кличке Мишка пропала из Сан-Диего в середине июля прошлого года. Тогда семья опубликовала объявление в соцсетях, в котором говорилось, что Мехрад Хоуман привозил ее на работу, пока его жены и дочери не было в городе. После этого собака исчезла.
Спустя почти девять месяцев неизвестный мужчина нашел бездомную Мишку в Детройте. Он подобрал ее и отнес в приют «Гроссе-Пойнт». Там у животного обнаружили имплант идентификационного чипа, благодаря которому удалось связаться с владельцем.
Хозяин сразу же отправился за своим питомцем. Видео встречи Мишки с женой и дочкой Хоумана растрогало тех, кто помогал найти собаку. «Возвращение домой! Мы сделали это, вернули нашу девочку!» — говорится в посте.
«Это история, которую Голливуд хотел бы рассказать», — сказали в «Гросс-Пойнте». Как Мишка оказалась за более чем 3000 километров от дома, никто не знает.
Хоуман подозревает, что собаку украли, а затем продали. Директор приюта подчеркнул, что собака выглядела чистой и упитанной: «Тот, кто ее забрал, хорошо о ней заботился».