Пропавшая в США собака нашлась спустя девять месяцев в 3000 километров от дома

Собака по кличке Мишка пропала из Сан-Диего в середине июля прошлого года. Тогда семья опубликовала объявление в соцсетях, в котором говорилось, что Мехрад Хоуман привозил ее на работу, пока его жены и дочери не было в городе. После этого собака исчезла.