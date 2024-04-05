Подрядчиков Armani заподозрили в эксплуатации рабочих

Итальянский суд начал проверку в отношении компании «Giorgio Armani Operations». Ее подозревают в сотрудничестве с китайскими подрядчиками, эксплуатирующими своих рабочих, сообщает агентство Reuters.
По версии следствия, компания доверила производство своих сумок нескольким подпольным фабрикам, где незаконно трудились граждане из Китая. Они работали по 15 часов в день, получая по 2–3 евро в час.
Новых сотрудников находили через тендеры, организованные с помощью коррупционных связей. Полиция заявила, что эту схему компания запустила еще в 2017 году.
В своем заявлении представители Armani Group отметили, что компания «всегда контролировала и предотвращала любые проявления эксплуатации среди своих подрядчиков» и заверили, что будут сотрудничать со следствием на всех этапах.