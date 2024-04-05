Подрядчиков Armani заподозрили в эксплуатации рабочих

Сегодня в 15:58
Фото: Mathias Reding/Unsplash

Итальянский суд начал проверку в отношении компании «Giorgio Armani Operations». Ее подозревают в сотрудничестве с китайскими подрядчиками, эксплуатирующими своих рабочих, сообщает агентство Reuters.

По версии следствия, компания доверила производство своих сумок нескольким подпольным фабрикам, где незаконно трудились граждане из Китая. Они работали по 15 часов в день, получая по 2–3 евро в час.

Новых сотрудников находили через тендеры, организованные с помощью коррупционных связей. Полиция заявила, что эту схему компания запустила еще в 2017 году.

В своем заявлении представители Armani Group отметили, что компания «всегда контролировала и предотвращала любые проявления эксплуатации среди своих подрядчиков» и заверили, что будут сотрудничать со следствием на всех этапах.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами