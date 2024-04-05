На Камчатке завершились съемки сериала «Аутсорс» о смертной казни. В главной роли Иван Янковский

На Камчатке завершились съемки нового сериала под названием «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли. Проект был снят продюсерской компанией «Среда» для онлайн-кинотеатра Okko.
Действие «Аутсорса» развивается в середине 90-х, когда смертная казнь еще была разрешена. По сюжету в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник Костя, которому, как и его коллегам, предстоит приводить в исполнение смертные приговоры.
Однако у него есть свой взгляд на справедливость: встретившись с отцом одной из жертв, он понимает, что именно родственники имеют право на исполнение наказания. К тому же на этом можно неплохо заработать. Тогда Костя, заручившись поддержкой коллег, придумывает новый бизнес — отдавать убийства смертников на аутсорс.
Съемки проходили не только на Камчатке, но еще и в Москве, Минеральных Водах и в Приэльбрусье. Над костюмами работала Дарья Фомина («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Эпидемия», «Перевал Дятлова»).
Режиссером «Аутсорса» выступил Душан Глигоров, а оператором-постановщиком ― Батыр Моргачев. Вместе они создавали сериалы «Трасса», «Химера», «Хрустальный». Автором сценария и шоураннером стала Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни»).
Помимо Янковского, в проекте снимаются Эльдар Калимулин («Эпидемия», «Лада Голд»), Данил Стеклов («Близкие»), Виталий Коваленко («Матильда»), Дмитрий Сумин («Позывной „Журавли“»), Леонид Тележинский («Маэстро»), Мила Ершова («Трудные подростки»), Карина Александрова («Контакт»), Дарья Котрелева («Балабол») и другие. В основу восьмисерийной драмы легла повесть Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».
«При выборе проектов у меня есть три, если можно так выразиться, постулата: режиссер, сценарий, команда. Мне понравился Душан Глигоров, я видел его работы прежде. Сценарий был интересным ― я люблю такую острую и неожиданную драму. Мои партнеры ― замечательные артисты, со многими хотел поработать, а с Эльдаром Калимулиным я учился в институте. Так что здесь, на „Аутсорсе“, все здорово сложилось», — рассказал Янковский.