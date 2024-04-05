На Камчатке завершились съемки сериала «Аутсорс» о смертной казни. В главной роли Иван Янковский

«При выборе проектов у меня есть три, если можно так выразиться, постулата: режиссер, сценарий, команда. Мне понравился Душан Глигоров, я видел его работы прежде. Сценарий был интересным ― я люблю такую острую и неожиданную драму. Мои партнеры ― замечательные артисты, со многими хотел поработать, а с Эльдаром Калимулиным я учился в институте. Так что здесь, на „Аутсорсе“, все здорово сложилось», — рассказал Янковский.