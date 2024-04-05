Майкл Джей Фокс хотел бы вновь вернуться в актерство

В прошлом году Фокс рассказал, что идея уйти на пенсию пришла к нему после просмотра ключевой сцены в фильме «Однажды… в Голливуде». «Там есть сцена, где герой Леонардо Ди Каприо больше не может вспомнить свои реплики. Он возвращается в гримерку и кричит на себя в зеркало. Просто безумие. У меня был момент, когда я смотрел в зеркало и думал: „Я больше не могу этого помнить“», — сказал он.