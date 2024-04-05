Майкл Джей Фокс хотел бы вновь вернуться в актерство

Майкл Джей Фокс хотел бы вернуться к актерской деятельности, если представится такая возможность. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
«Если кто‑то предложит мне роль, я соглашусь и хорошо проведу время. Я бы занялся актерством, если бы появилось что‑то, во что я мог бы вложить все свои силы, все свои проблемы, если бы я мог это понять», — сказал актер.
Однако это не означает, что возвращение в актерство — цель, над которой он работает. «Мои цели постоянно меняются. Самой большой целью, я думаю, была семья. У нас четверо замечательных детей», — добавил Майкл Дж.Фокс.
В 1991 году у Фокса в возрасте 29 лет диагностировали болезнь Паркинсона. В 2000 году он основал Фонд Майкла Джея Фокса, чтобы помочь финансировать исследования по поиску лекарства. В последний раз актер снимался в сериале «Хорошая борьба» и документальном фильме «Неизменный: Майкл Дж.Фокс».
В прошлом году Фокс рассказал, что идея уйти на пенсию пришла к нему после просмотра ключевой сцены в фильме «Однажды… в Голливуде». «Там есть сцена, где герой Леонардо Ди Каприо больше не может вспомнить свои реплики. Он возвращается в гримерку и кричит на себя в зеркало. Просто безумие. У меня был момент, когда я смотрел в зеркало и думал: „Я больше не могу этого помнить“», — сказал он.