Власти итальянского острова предложили всем желающим забрать по козе

Мэр отдаленного итальянского острова, страдающего от перенаселения диких коз, предложил отдать по животному любому желающему, передает The Guardian.
Политик Рикардо Гулло пришел к такому способу решить проблему после недавней переписи населения. Ее результаты показали, что количество коз на острове Аликуди площадью 5 кв.км в шесть раз превышает численность всего населения, которое составляет около 100 человек.
Переизбыток животных на острове впервые стал проблемой в 2008-м, однако в последние годы ситуация существенно ухудшилась. Козы портят сады и растения на участках, а иногда даже заходят в дома местных жителей.
Это и подвигло власти запустить инициативу «Забери свою козу», в рамках которой жители других населенных пунктов могут направить запрос и забрать одно или несколько млекопитающих.
Стать обладателем козы можно до 10 апреля. Как подчеркивают власти, для этого необязательно быть фермером. По их словам, к ним уже поступило несколько звонков, в том числе от фермера, живущего на острове Вулькано и занимающегося производством сыра рикотта.
Козы оказались на острове около двадцати лет назад. Изначально у одного из местных жителей были планы разводить животных, однако он, по всей видимости, отказался от затеи, поэтому они остались брошены на произвол судьбы.
Владелица местного кафе подтвердила The Guardian, что в последнее время козы стали неуправляемыми, однако назвала решение властей сомнительным. По ее мнению, с транспортировкой животных может возникнуть множество проблем из‑за скалистого ландшафта острова.
«Как планируется отвозить коз? Возможно, понадобится вертолет, чтобы перевезти одно или нескольких животных. Это хорошая идея, но пока нет логистического решения», — сказала она.