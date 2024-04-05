Полицейские из Баварии записали обращение без штанов из‑за дефицита униформы

В ролике полицейские жалуются, что ждали новую форму четыре месяца, но, видимо, так и не дождались, так как вышли из машины без брюк. Издание подчеркивает, что в настоящее время 21 предмет униформы приходится ждать несколько месяцев, а замена одежды и первичное обмундирование новобранцев не могут быть получены быстро и своевременно.