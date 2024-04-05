Полицейские из Баварии записали обращение без штанов из‑за дефицита униформы

Сегодня в 11:40

Баварские полицейские записали видеообращение без брюк, чтобы обратить внимание на острую нехватку униформы. Об этом сообщает Die Welt.

В ролике полицейские жалуются, что ждали новую форму четыре месяца, но, видимо, так и не дождались, так как вышли из машины без брюк. Издание подчеркивает, что в настоящее время 21 предмет униформы приходится ждать несколько месяцев, а замена одежды и первичное обмундирование новобранцев не могут быть получены быстро и своевременно.

«С 2020 года мы говорим не о недостатках в качестве униформы, а о ее нехватке. Сейчас невозможно предсказать, улучшится или ухудшится ситуация с одеждой в ближайшем будущем», — сказал председатель баварского регионального объединения DPolG Юрген Кёнляйн.

Профсоюз призвал Министерство внутренних дел Баварии быстро исправить ситуацию — «даже если это повлечет за собой дополнительные расходы». Ведомство объяснило проблему с нехваткой униформы нарушением цепочек поставок из‑за военной операции на территории Украины.

В МВД добавили, что в последнее время задержки в доставке «отдельных предметов одежды» значительно сократились. Сейчас форму в Баварию доставляют из логистического центра Нижней Саксонии.

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