В «Симпсонах» появится пародия на сериал «Медведь»

Сегодня в 10:41

В «Симпсонах» появится пародия на сериал «Медведь». Премьера эпизода «Night of the Living Wage» состоится на Fox 7 апреля.

Новая серия расскажет об огромном счете Симпсонов за услуги ветеринара, который вынудил Мардж устроиться на работу на кухню, заказы с которой развозят доставщики приложения GimmeChow.

Вскоре она обнаруживает, что ее и коллег перегружают работой и недоплачивают. Это заставляет Мардж объединить своих коллег в профсоюз, а GimmeChow — принять ответные меры.

Сцена на кухне была вдохновлена эпизодом «Медведя» под названием «Обзор».

Впервые «Симпсоны» затронули тему прав трудящихся в эпизоде 1993 года «Последняя надежда Спрингфилда». В нем Гомер стал президентом профсоюза Спрингфилдской атомной электростанции и объявил забастовку рабочих.

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