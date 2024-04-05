В «Симпсонах» появится пародия на сериал «Медведь». Премьера эпизода «Night of the Living Wage» состоится на Fox 7 апреля.
Новая серия расскажет об огромном счете Симпсонов за услуги ветеринара, который вынудил Мардж устроиться на работу на кухню, заказы с которой развозят доставщики приложения GimmeChow.
Вскоре она обнаруживает, что ее и коллег перегружают работой и недоплачивают. Это заставляет Мардж объединить своих коллег в профсоюз, а GimmeChow — принять ответные меры.
Сцена на кухне была вдохновлена эпизодом «Медведя» под названием «Обзор».
Впервые «Симпсоны» затронули тему прав трудящихся в эпизоде 1993 года «Последняя надежда Спрингфилда». В нем Гомер стал президентом профсоюза Спрингфилдской атомной электростанции и объявил забастовку рабочих.