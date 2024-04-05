Марго Робби и Оливия Уайлд займутся адаптацией комикса «Авенджелин» от создателя «Дедпула»

Оливия Уайлд, Марго Робби и продюсер «Людей Икс» Саймон Кинберг вместе поработают над экранизацией комикса «Авенджелин», созданного соавтором «Дедпула» Робом Лифельдом. Об этом рассказал Variety.
Уайлд, работавшая над фильмами «Образование» и «Не беспокойся, дорогая», выступит в качестве режиссера. Робби займется продюсированием вместе со своей компанией LuckyChap Entertainment и партнерами Томом Акерли и Джози МакНамарой. Кинберг также выступит в роли продюсера.
В ближайшие недели команда займется питчингом проекта студиям и стриминговым сервисам. Подробности сюжета и каста пока неизвестны.
Персонаж Авенджелин — ангела, борющегося с силами зла, — был создан Робом Лифельдом и Кэти Кристиан. Героиня впервые появилась на страницах комиксов в 1995 году. В 2013 году ходили разговоры об адаптации с Джиной Карано в главной роли, однако они ничем не закончились. В 2016 году студия Paramount выкупила права на франшизу у режиссера Акивы Голдсмана.