Марго Робби и Оливия Уайлд займутся адаптацией комикса «Авенджелин» от создателя «Дедпула»

Персонаж Авенджелин — ангела, борющегося с силами зла, — был создан Робом Лифельдом и Кэти Кристиан. Героиня впервые появилась на страницах комиксов в 1995 году. В 2013 году ходили разговоры об адаптации с Джиной Карано в главной роли, однако они ничем не закончились. В 2016 году студия Paramount выкупила права на франшизу у режиссера Акивы Голдсмана.