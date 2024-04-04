На губернатора Мурманской области совершили нападение. Он получил ножевое ранение

Вчера в 23:33
Фото: Андрей Чибис/"ВКонтакте"

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено нападение, его ударили ножом в живот. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу чиновника.

Чибис получил ножевое ранение. «Нападавший задержан, губернатор в операционной», — рассказали представители губернатора. Состояние политика в данный момент неизвестно, он попал в реанимацию Апатитско-Киовской больницы.

В областном правительстве заявили, что сразу после атаки Чибис «находился в сознании, держался бодро». Нападение совершили после встречи губернатора с жителями Апатитов.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. На месте инцидента в данный момент работают правоохранительные органы.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами