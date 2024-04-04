На губернатора Мурманской области совершили нападение. Он получил ножевое ранение

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено нападение, его ударили ножом в живот. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу чиновника.
Чибис получил ножевое ранение. «Нападавший задержан, губернатор в операционной», — рассказали представители губернатора. Состояние политика в данный момент неизвестно, он попал в реанимацию Апатитско-Киовской больницы.
В областном правительстве заявили, что сразу после атаки Чибис «находился в сознании, держался бодро». Нападение совершили после встречи губернатора с жителями Апатитов.
Мотивы нападавшего пока неизвестны. На месте инцидента в данный момент работают правоохранительные органы.
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