Среди спасавших в «Крокусе» врачей оказались люди, пережившие теракт в Беслане

Оба врача признались, что решили стать медиками после трагедии в Беслане. При этом познакомились они друг с другом недавно, во время пандемии. В это время Камболат и Казбек работали в «красной зоне» ковидного госпиталя во Владикавказе. В Москву реаниматологи переехали три года назад.