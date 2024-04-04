Среди спасавших в «Крокусе» врачей оказались люди, пережившие теракт в Беслане

Среди врачей, которые помогали пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», были люди, пережившие нападение боевиков на школу в Беслане. Об этом узнала «Российская газета».
По информации издания, реаниматологи Камболат Баев и Казбек Цалоев учились в школе № 1 Беслана, которая подверглась террористической атаке в сентябре 2004 года. На тот момент Камболату было 9 лет, а Казбеку — 12.
Спустя почти 20 лет им пришлось спасать людей, выживших уже в другом теракте. Баев в день трагедии дежурил в Одинцовской областной больнице, а Цалоев — в Московской городской клинической больнице имени Вересаева.
«Сразу всплыли воспоминания, когда я ребенком находился в заложниках и на моих глазах убивали людей. Я молил, чтобы жертв было как можно меньше», — поделился Камболат, потерявший в теракте в Беслане шестерых одноклассников.
Он рассказал, что в к нему в больницу 22 марта привезли четверых пострадавших из «Крокуса»: мужчину с огнестрельным ранением, двух женщин с отравлением продуктами горения и еще одного пациента с ожогами. Всех их удалось спасти.
Казбек Цалоев же помогал троим жертвам теракта. «Когда я увидел первые кадры с террористами, расстреливающими беззащитных людей, перед глазами промелькнуло все то, что произошло с нами. Я знал, что происходит с жертвами теракта, понимал, что творится у них внутри», — отметил реаниматолог.
Оба врача признались, что решили стать медиками после трагедии в Беслане. При этом познакомились они друг с другом недавно, во время пандемии. В это время Камболат и Казбек работали в «красной зоне» ковидного госпиталя во Владикавказе. В Москву реаниматологи переехали три года назад.