Октавия Спенсер снимется с Роуз Бирн и Деми Ловато в фильме «Эвакуатор»

Лауреатка премии «Оскар» Октавия Спенсер («Прислуга», «Скрытые фигуры») снимется c Роуз Бирн («Астрал»), Арианой ДеБоуз («Мир Дикого Запада»), Домиником Сессой («Оставленные») и Деми Ловато («Хор») в фильме «Tow» («Эвакуатор»). Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит Стефани Лэйн, работавшая над «Куколкой», «Уэйном» и «В ритме жизни». Она уже начала съемки. Сценарий ленты написали Джонатан Киси, Брант Бойвин и Энни Уайзман («Отчаянные домохозяйки»).
Будущий фильм расскажет историю реальной женщины — Аманды Огл. Она была бездомной и жила в Сиэтле, когда столкнулась с огромным счетом за эвакуацию машины в размере более 21 тыс. долларов.
Героине удалось выбраться из долгов, вернуть себе собственную жизнь и машину. Теперь Огл выступает исполнительным продюсером фильма о себе.
Помимо нее, над картиной работают Брент Стифел, Ластин Лотроп, Брайан О’Ши, Даниэль Фоорд, Джонатан Троппер, Джош Рикс, Дэнни Гусман, Нэт МакКормик, Джиованна Трисчитта и Кевин Эггерс.