Картину Тициана «Отдых на пути в Египет» выставили на аукцион впервые за 150 лет

Сегодня в 20:04
Фото: Christie's

Картину итальянского художника Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет» выставили на продажу на аукционе Christie’s впервые за 150 лет. Об этом сообщил The Times.

Тициан создал полотно в 1512 году, когда ему было чуть больше 20 лет. На сегодняшний день оно оценивается в 31 млн долларов. Ранее картиной владели первый герцог Гамильтон, королева-консорт Саксонии Мария Терезия Австрийская и император Наполеон I.

В 1995 году работа «Отдых на пути в Египет» была украдена из усадебного дома Лонглита. В течение нескольких лет картину не могли найти. В 2002 году полотно обнаружили на автобусной остановке в Лондоне.

Тициан — итальянский живописец, живший на рубеже XV и XVI веков. Он считается крупнейшим представителем венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Он был признан лучшим художником Венеции, не достигнув и 30 лет. Среди его известных работ — «Венера Урбинская», «Кающаяся Магдалина», «Даная».

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