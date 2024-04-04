Картину Тициана «Отдых на пути в Египет» выставили на аукцион впервые за 150 лет

Тициан создал полотно в 1512 году, когда ему было чуть больше 20 лет. На сегодняшний день оно оценивается в 31 млн долларов. Ранее картиной владели первый герцог Гамильтон, королева-консорт Саксонии Мария Терезия Австрийская и император Наполеон I.