Билл Клинтон опубликует мемуары после президентских выборов в США

Бывший президент США Билл Клинтон опубликует мемуары о своей жизни после того, как он покинул пост главы страны. Книга выйдет 19 ноября, сообщил Deadline.
Она будет называться «Гражданин: моя жизнь после Белого дома». По словам Клинтона, мемуары расскажут историю 23 лет, которые политик провел после своего президентского срока.
Экс-лидер США заявил, что в книге поведал о людях, которые изменили его жизнь в то время, когда он пытался помочь им, а также «тех, кто поддерживал меня, включая тех, кого любил и потерял».
Клинтон отметил, что он рассказал об ошибках, которые он совершил на своем пути. Издательство Alfred A.Knopf добавило, что книга Клинтона получилась «удивительно откровенной» и «крайне подробной».
В ней бывший президент касается серьезных проблем современного мира и культурных войн, а также делится, как переживал президентскую кампанию своей жены Хиллари в 2008 и 2016 году.
Клинтон описал в мемуарах в том числе работу над созданием собственного фонда и поездку в Северную Корею в 2009 году — туда политик отправился, чтобы добиться освобождения журналисток Лоры Линг и Юны Ли.
«Благодаря искренности, уму и политической проницательности, которыми он всегда славился, президент ничего не упускает из виду, и его писательский талант проявляется в полной мере», — отметил издатель Рейган Артур.
Он подчеркнул, что в книге можно будет найти информацию о том, что думал Клинтон о выборах 2016 года, действиях Верховного суда, президента Трампа, Владимира Путина и других знаковых фигур.