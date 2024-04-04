Глава села на Алтае проплыл по затопленной улице. Его призвали «не тратить время на купание»

«Ни для кого не секрет, что в соцсетях иноагенты „разгоняют“ [паводковую] ситуацию. Ситуацию в Казахстане представляют как происходящую у нас в крае. Сегодня активно „разгоняют“ видео с председателем Солнечного сельсовета с его заплывом и комментарием, где он фактически дискредитирует проводимую в крае работу», — приводит ТАСС его слова с заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.