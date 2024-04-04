Глава села на Алтае проплыл по затопленной улице. Его призвали «не тратить время на купание»

Глава сельского совета поселка Солнечное проплыл по затопленной улице и пожаловался на бездействие властей района. Видеообращение чиновника появилось на сайте Altapress.
В ролике глава сельсовета Алексей Дуров плывет по улице под музыку из «Пиратов Карибского моря», в плавках выходит из воды, демонстрирует покрытые водой и снегом улицы. Он обращает внимание на машины и технику аварийной службы и называет ее работу бессмысленной.
«Полностью закольцована, залита водой система канализации, система водоотведения. Власть поставила две единицы техники, делает видимость, что мы боремся со стихией. Здесь воду берет, туда закачивает, и она по кольцу двое суток гоняется. Абсолютно бессмысленно. Вода идет к людям в подвалы, во дворы, полностью залило канализацию», — рассказывает Дуров.
«Сегодня глава Солнечного сельсовета Первомайского района еще работает спасателем. Там только плавать можно: 100% села затопило», — говорит он уже в кабинете.
«Глава Первомайского района, полномочный орган, бездействует, открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется с каждым часом. Сегодня уже SOS надо кричать, потому что дальше откладывать решение этой проблемы нельзя», — подчеркивает Дуров.
В беседе с «Подъемом» глава Первомайского района Юлия Фролова призвала мужчину привлекать ресурсы для ликвидации стихийного бедствия, «а не тратить время на купание в сточных водах».
По словам Фроловой, ситуация с паводком в селе стабилизировалась, уровень воды снизился, подтопление наблюдается лишь в самых низких точках поселения. Для устранения ситуации туда были отправлены 8 человек и 4 мотопомпы, под водой все еще находятся 10 приусадебных участков, отметила она.
«Мое мнение: когда складывается сложная ситуация, руководители органов местного самоуправления всех уровней должны предпринять все возможные меры для ликвидации последствий стихийных бедствий, привлекая все возможные ресурсы, а не тратить время на купание в сточных водах», — считает Фролова.
Заместитель прокурора края Вячеслав Шипиев назвал видео дискредитирующим работу МЧС и служб.
«Ни для кого не секрет, что в соцсетях иноагенты „разгоняют“ [паводковую] ситуацию. Ситуацию в Казахстане представляют как происходящую у нас в крае. Сегодня активно „разгоняют“ видео с председателем Солнечного сельсовета с его заплывом и комментарием, где он фактически дискредитирует проводимую в крае работу», — приводит ТАСС его слова с заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.
В прошлую субботу в Алтайском крае ввели режим ЧС из‑за паводка и схода талых вод. Сейчас подтопленными остаются 610 приусадебных участков и 104 дома в 46 населенных пунктах. Руководство региона назначило жителям выплаты по 30 тыс. рублей, если вода в домах поднялась выше уровня пола, и 10 тыс., если вода мешает попасть в дом.