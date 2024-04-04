Дженнифер Гарнер снимется в комедии «Миссис Клаус»

Американская актриса Дженнифер Гарнер, известная по фильмам «Перл-Харбор» и «Электра», снимется в рождественской комедии «Миссис Клаус». Об этом сообщил Deadline.
Гарнер также выступит продюсером проекта наряду с Риз Уизерспун, Лорен Нойштадтер из Hello Sunshine и Николь Кинг из Linden Production. Она выпустит свою новую ленту на стриминговом сервисе Netflix.
Сюжет картины пока держится в секрете. Известно, что автором идеи фильма выступила Уизерспун. Сценарий написала Лиа МакКендрик, работавшая ранее над «Магистром изящных искусств».
МакКендрик также станет сценаристом ремейка слешера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кто выступит режиссером проекта, пока неясно.
Продакшен-компания Linden Productions ранее уже выпускала успешные праздничные картины. Недавно она представила «Семейный обмен» с Гарнер в главной роли и «Джин» с Мелиссой МакКарти.