Специалисты Национальной ускорительной лаборатории в США завершили строительство 3,2-гигапиксельной цифровой камеры. Она стала крупнейшей из когда‑либо созданных, сообщает N+1.
Камеру установят на будущем наземном телескопе LSST обсерватории Веры Рубин. В течение десяти лет устройство будет наблюдать за далекими галактиками и малыми телами Солнечной системы, искать вспышки новых и сверхновых, создавать карту Млечного Пути.
Камеру разрабатывали несколько лет, по размерам она сопоставима с небольшим легковым автомобилем. Вес устройства — около трех тонн, а диаметр его передней линзы — более полутора метров.
Еще одна линза камеры — диаметром 90 сантиметров — встроена вместе с матрицей в криостат. Он будет охлаждаться до -100 градусов Цельсия, чтобы снизить шумы. По словам разработчиков, разрешение камеры достаточно, чтобы различить мяч для гольфа с расстояния примерно 25 километров.
Теперь специалистам предстоит упаковать камеру в транспортный контейнер и отправить ее в Чили. Там ее нужно будет поднять на высоту 2737 метров, на пик Эль-Пеньон в Андах, где расположена обсерватория Веры Рубин.