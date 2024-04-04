В США построили крупнейшую цифровую камеру. Ее разрешение — 3200 мегапикселей

Сегодня в 17:30
Фото: SLAC National Accelerator Laboratory/Flickr

Специалисты Национальной ускорительной лаборатории в США завершили строительство 3,2-гигапиксельной цифровой камеры. Она стала крупнейшей из когда‑либо созданных, сообщает N+1.

Камеру установят на будущем наземном телескопе LSST обсерватории Веры Рубин. В течение десяти лет устройство будет наблюдать за далекими галактиками и малыми телами Солнечной системы, искать вспышки новых и сверхновых, создавать карту Млечного Пути.

Камеру разрабатывали несколько лет, по размерам она сопоставима с небольшим легковым автомобилем. Вес устройства — около трех тонн, а диаметр его передней линзы — более полутора метров.

Еще одна линза камеры — диаметром 90 сантиметров — встроена вместе с матрицей в криостат. Он будет охлаждаться до -100 градусов Цельсия, чтобы снизить шумы. По словам разработчиков, разрешение камеры достаточно, чтобы различить мяч для гольфа с расстояния примерно 25 километров.

Теперь специалистам предстоит упаковать камеру в транспортный контейнер и отправить ее в Чили. Там ее нужно будет поднять на высоту 2737 метров, на пик Эль-Пеньон в Андах, где расположена обсерватория Веры Рубин.

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