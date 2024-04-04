Студия A24 выпустила трейлер драмы «Планета Джанет»

Студия A24 представила трейлер драмы «Планета Джанет» — режиссерского дебюта американского драматурга Энни Бейкер. Премьера состоится 21 июня 2024 года.
Сюжет фильма рассказывает о 11-летней девочке Лейси, которая проводит лето 1991 года у себя дома вместе с матерью Джанет. Однажды в жизни героинь появляются неожиданные гости, ни один из которых не может устоять перед их очарованием.
Главную роль в фильме сыграла Джулианна Николсон, известная по картинам «Герой наших снов» и «Август: Графство Осейдж», а также сериалам «Мейр из Исттауна» и «Чужак».
Также в актерский состав вошли Зои Циглер, Элиас Котеас («Зодиак», «Остров проклятых»), Уилл Паттон («Вспоминая титанов», «Йеллоустоун») и Софи Оконедо («Отель „Руанда“», «Смерть на Ниле»).