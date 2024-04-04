«Мегамаркет» займет все бывшие точки IKEA в торговых центрах «Мега»

Маркетплейс «Мегамаркет» был основан в 2016 году компанией «М.Видео» под изначальным названием Goods. В 2021 году площадка стала частью экосистемы «Сбера» и получила имя «Сбермегамаркет», а два года спустя потеряла приставку «Сбер» на фоне санкций.