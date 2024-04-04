«Мегамаркет» займет все бывшие точки IKEA в торговых центрах «Мега»

Маркетплейс «Мегамаркет» откроется во всех 14 торговых центрах «Мега», принадлежащих Газпромбанку, где раньше располагалась IKEA, сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
По мнению председателя правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова, открытие «Мегамаркета» может привлечь в торговые центры посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки.
Также партнерство призвано улучшить позиции маркетплейса в больших городах и увеличить объем продаж. Вместе с этим должно сократиться время доставки до покупателя благодаря расположению площадок.
Арендуемые помещения оборудуют под склады, а в будущем в них запустят пункты выдачи заказов в тестовом режиме.
Маркетплейс «Мегамаркет» был основан в 2016 году компанией «М.Видео» под изначальным названием Goods. В 2021 году площадка стала частью экосистемы «Сбера» и получила имя «Сбермегамаркет», а два года спустя потеряла приставку «Сбер» на фоне санкций.