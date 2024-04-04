В Петербурге взрыв на подстанции оставил без электричества тысячи человек. Заведено дело о диверсии

В Красногвардейском районе Петербурга произошел сбой на подстанции, сообщает «Фонтанка». Без электричества осталась часть соседнего района Ленобласти.
Незадолго до сбоя, около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение о звуке, похожем на взрыв, в районе подстанции. Baza заявляет, что взрыв устроили неизвестные.
По данным телеграм-канала, без электричества остались 12 тыс. человек — как в самом городе, так и в ряде населенных пунктов Ленобласти.
Администрация Красногвардейского района объяснила «резкий звук» следствием короткого замыкания. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» заявили, что сбой затронул жителей Красногвардейского и Калининского районов, а также областных Токсово и Новодевяткино. К половине седьмого утра электроснабжение было восстановлено, заявляют в пресс-службе.
Тем временем ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии. «Фонтанка» пишет, что камеры зафиксировали, как посторонний проникает на подстанцию. После себя он оставил поврежденное оборудование.
По информации Baza, повреждены два трансформатора, один из которых восстановлению не подлежит.