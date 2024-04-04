Джим Каммингс становится заложником в придорожном кафе в трейлере «Последней остановки в округе Юма»

В сети появился трейлер криминального триллера «Последняя остановка в округе Юма» — дебютной работы Франсиса Галлуппи.
В центре сюжета — молодой продавец ножей, который в поисках бензина останавливается у придорожного кафе в тихом городке Аризоны. Неожиданно герой вместе с работницей закусочной становятся заложниками двух грабителей банка, которые совсем не гнушаются насилия, чтобы сохранить свою добычу.
В актерский состав картины вошли Джим Каммингс («Рассказ служанки», «Барри»), Ричард Брейк («Бэтмен: Начало», «Игра престолов», «Острые козырьки»), Джослин Донахью («Дом дьявола», «Смертельное пробуждение»), Александра Эссо («Полуночники», «Экзорцист Ватикана»), Николас Логан («Organ trail») и другие.
Премьера ленты состоялась на Фестивале фантастического кино в Остине в сентябре 2023 года. В кинотеатрах и на стримингах фильм появится 10 мая 2024-го.