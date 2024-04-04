Джим Каммингс становится заложником в придорожном кафе в трейлере «Последней остановки в округе Юма»

В центре сюжета — молодой продавец ножей, который в поисках бензина останавливается у придорожного кафе в тихом городке Аризоны. Неожиданно герой вместе с работницей закусочной становятся заложниками двух грабителей банка, которые совсем не гнушаются насилия, чтобы сохранить свою добычу.