У администрации президента задержали мужчину с игрушечным автоматом. Он пытался попасть к Путину

После того как гостя с автоматом на плече заметили на камерах видеонаблюдения, его «заблокировали между дверями при входе». Мужчину доставили в УВД по ЦАО. Baza уточняет, что задержанный — 69-летний уроженец Украинской ССР Виктор Красивский.