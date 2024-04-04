У администрации президента задержали мужчину с игрушечным автоматом. Он пытался попасть к Путину

Сотрудники ФСО задержали у здания администрации президента в Москве мужчину с игрушечным автоматом Калашникова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в МВД.
После того как гостя с автоматом на плече заметили на камерах видеонаблюдения, его «заблокировали между дверями при входе». Мужчину доставили в УВД по ЦАО. Baza уточняет, что задержанный — 69-летний уроженец Украинской ССР Виктор Красивский.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина хотел попасть на прием в АП. В устной беседе он пояснил, что уже 15 лет пытается встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения личных вопросов.
Объяснить, зачем ему нужен игрушечный автомат, задержанный не смог. После разговора с правоохранителями его направили в психиатрическую больницу. Организована проверка по статье 144 УПК о порядке рассмотрения сообщения о преступлении.