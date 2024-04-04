Главу Yamaha Music Russia нашли мертвым в Москве

Сегодня в 13:49
Фото: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

В Москве обнаружили тело генерального директора компании Yamaha Music Russia Аоки Дзюна, сообщает РБК со ссылкой на сотрудников компании.

«Мы подтверждаем кончину нашего генерального директора Дзюна Аоки. Причина его смерти в настоящее время устанавливается. Компания продолжает работать в штатном режиме», — заявили представители Yamaha Music.

По информации источников издания в правоохранительных органах, повреждений на теле мужчины не обнаружено, поэтому следствие исключает криминальный характер его смерти. В данный момент проводится проверка. По предварительной информации, Дзюн умер из‑за острой сердечной недостаточности.

Тело Дзюна нашли в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте 2 апреля. По данным телеграм-канала Baza, до этого глава компании несколько дней не выходил на связь, после чего знакомые обратились в полицию.

Помимо руководства российским отделением компании по производству музыкальных инструментов Yamaha Music, Дзюн также входил в попечительский совет Московской консерватории.

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