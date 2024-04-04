X вернула бесплатные галочки верификации для популярных аккаунтов. Не все остались довольны

Соцсеть X (бывший Twitter) вернула бесплатные синие галочки верификации. Их раздают пользователям с большим количеством подтвержденных подписчиков, сообщает Deadline.
Помимо этого, аккаунты с минимум 2,5 тыс. подписчиков получают в подарок премиум-подписку на сервис. А тем, у кого число подписчиков достигает 5 тыс., дарят подписку «Премиум плюс».
Илон Маск анонсировал нововведение еще 27 марта, но юзеры стали замечать галочки, за которые они не заплатили, лишь накануне. И многие возмутились непрошенными изменениями.
«Что за автоматическая синяя галочка, за которую я не платила и вообще не просила ее?» — написала ведущая MSNBC Кэти Панг.
Адвокат и политический обозреватель Эли Мисталь заявил, что Илон Маск навязал ему значок верификации. По словам Мисталя, он продолжит «высмеивать людей, которые заплатили за синие галочки», так как они неинтересные и никому не нужные.
Американская актриса Иветта Николь Браун тоже возмущена: «Что случилось? Я не платила за это. Я никогда не буду за это платить. Когда синюю галочку снова начали распространять?»