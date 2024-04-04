BAFTA: Лара Крофт стала самым культовым персонажем видеоигр всех времен

BAFTA представила результаты опроса геймеров, призванного определить самого культового персонажа видеоигр всех времен. В нем приняли участие 4000 игроков со всего мира.
Первое место в топе заняла Лара Крофт, звезда франшизы Tomb Raider. Впервые она появилась в 1996 году, и с тех пор ее неоднократно переделывали для телевидения, кино и видеоигр.
На второе место рейтинга попал Марио, созданный в 1981 году как игровой персонаж в первой части серии «Донки Конг». На третье — Агент 47, дебютировавший в игре 2000 года Hitman: Codename 47.
Четвертое место занял ежик Соник, который уже успел появиться более чем в 100 видеоиграх как в качестве главного героя, так и в качестве актера второго плана, а также сыграл главную роль в нескольких телешоу и двух фильмах. На пятом месте — Сэкбой, дебютировавший в серии видеоигр 2008 года LittleBigPlanet.
В рейтинг также попали Pac-Man (Pac-Man), Линк (The Legend of Zelda), Мастер Чиф (Halo), Кратос (God of War), Shadowheart (Baldur’s Gate 3), Артур Морган (Red Dead Redemption 2), Пикачу («Покемон»), Стив (Minecraft), Солид Снейк (Metal Gear Solid), Крэш Бандикут (Crash Bandicoot), Клауд Страйф (Final Fantasy VII), Астарион (Baldur’s Gate 3), Казума Кирю (Yakuza), Элли Уильямс (The Last of Us), Натан Дрейк (Uncharted) и другие.