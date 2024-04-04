BAFTA: Лара Крофт стала самым культовым персонажем видеоигр всех времен

Четвертое место занял ежик Соник, который уже успел появиться более чем в 100 видеоиграх как в качестве главного героя, так и в качестве актера второго плана, а также сыграл главную роль в нескольких телешоу и двух фильмах. На пятом месте — Сэкбой, дебютировавший в серии видеоигр 2008 года LittleBigPlanet.